Die Affen-WG auf 300 Quadratmetern

Rebecca Heinz hat extra den Kindergarten geschwänzt, um Herrn Nilssons Freunde zu besuchen. Jetzt drückt sich die Vierjährige an der Fensterscheibe des Affengeheges die Nase flach, in ihrer linken Hand hält sie ihr Stoff-Totenkopfäffchen, benannt nach dem Affen in Pipi Langstrumpf. Die aufgeweckten Tiere hinter der Scheibe erkennen den Verwandten aus Stoff und schauen interessiert her, sehr zur Freude von Rebecca: "Wegen denen bin ich da", sagt sie, zeigt auf die Äffchen und grinst.

Die Eltern interessiert dagegen das Ambiente. "Es ist wirklich sehr schön geworden", sagt Heidemarie Heinz, die wie Hunderte andere einen ersten Blick auf das Affenhaus werfen wollte: "Man hat das Gefühl, dass sich die Affen hier wohlfühlen."

Wo einst Gitterstäbe, Gestank und düsteres Licht die Besucher abschreckten, steht nun ein modernes, offenes Haus, in dem die ursprüngliche Architektur wieder zu sehen ist.