Dicke Luft im Schanigarten

Dabei dürfen Schanigärten in Wien grundsätzlich bis 23 Uhr offen haben (im Hochsommer vereinzelt sogar bis 24 Uhr, siehe unten). Doch die Behörde beruft sich beim Ulrich auf einen alten Betriebsanlagen-Bescheid, der eine Sperrstunde von 22 Uhr vorschreibt. Für Peter Dobcak, Gastro-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer ist das nur ein Beispiel von vielen, wie die Behörden den Wirten das Leben immer schwerer machen. "Zum Teil sind irrwitzige Auflagen zu erfüllen", kritisiert er.

Die zuständigen Stellen weisen das entschieden zurück: "Noch nie gab es so viele Schanigärten in Wien wie jetzt", betont ein Sprecher der Magistratsdirektion. Und zum konkreten Fall: "Der Wirt muss nur um eine neue Betriebsanlagengenehmigung ansuchen. Das hat er noch nicht gemacht."

Wie so oft gilt auch hier: Wo kein Kläger, da kein Richter. So fanden sich beim KURIER-Rundgang in Neubau einige Lokale, wo man selbst nach 23 Uhr noch im Freien trinken konnte.

Wer auf Nummer sicher gehen will, findet in Wien auch vereinzelt Möglichkeiten, sogar nach Mitternacht im Freien zu feiern. Etwa im Volksgarten-Pavillon am Ring, dessen Garten je nach Besucher-Andrang mitunter bis fünf Uhr in der Früh offen hat. Weil es hier keine Anrainer gibt, die sich belästigt fühlen können, hat das Lokal eine Sondergenehmigung.