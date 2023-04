Diabetes-Spezialisten ordinieren in Wien im Gemeindebau

Der Karl-Wrba-Hof ist ein eher unscheinbarer Gemeindebau in Favoriten. Seit Kurzem beherbergt er aber eine medizinische Versorgungseinheit, die in dieser Form in Wien eine Neuheit ist. Bereits seit März behandelt das Diabeteszentrum Wienerberg Patienten, nun ist es auch offiziell eröffnet.