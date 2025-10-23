Día de los Muertos: Mexikos buntes Totengedenken kommt nach Wien

Tod und Trauer sind universelle Erfahrungen. Früher oder später erfährt jeder, was es bedeutet, eine nahestehende Person zu verlieren. Doch die Art, wie Menschen ihrer Toten gedenken, unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. Wie farbenfroh, festlich und lebendig dieses Gedenken besonders in Mexiko, aber auch anderen lateinamerikanischen Ländern ist – und wie es sich von unserem eher stillen und besinnlichen Allerseelen unterscheidet –, davon kann man sich in diesen Tagen in Wien überzeugen. Der Día de los Muertos (Tag der Toten) steht bevor und wird in Zusammenarbeit zwischen dem Lateinamerika Institut (LAI), dem Verein Lichtraum und dem Centro Cultural Cascabel mit mehreren Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen einem Wiener Publikum nähergebracht. Der kulturelle Austausch sei ausdrücklich Teil des Konzepts. „Der Tag gehört uns allen“, sagt die mexikanische Kuratorin und künstlerische Leiterin Sonia Siblik im Gespräch mit dem KURIER im LAI. Schließlich wurde der Día de los Muertos 2008 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lateinamerika Institut Dieser Altar der Künstlerin Gina Guajardo ist im LAI ausgestellt.

Vermischung der Kulturen Der Tag hat eine lange Geschichte, die auch das schmerzhafte Erbe der Conquista, der spanischen Eroberung Mittel- und Südamerikas, einschließt. „Als die Spanier auf den Kontinent kamen, brachten sie ihre eigenen Allerseelen-Tradition mit. In Mexiko gab es bereits einen ganz ähnlichen Kult – und zwar praktisch zeitgleich“, erzählt Siblik. Einzig die Riten und Traditionen der indigenen Völker erschienen den Europäern makaber. „Man hat die Skelette aus ihren Gräbern geholt, geputzt und dekoriert – in vielen Regionen Mexikos macht man das bis heute,“ sagt sie. Spanische Missionare „christianisierten“ das Totengedenken; heute ist die farbenfrohe Feier ein Mix aus indigener und katholischer Tradition.

Veranstaltungen Ausstellungen

„Zum Teufel mit dem Teufel“, bis 20. 11. im LAI, Türkenstraße 25, 1090 Wien „Trazos de los que fueron“, ab 28.10. im Basement Art by Lichtraum, Währinger Gürtel 110, 1180 Wien „Cielito Lindo, ich komme heim“, ab 31.10. im Lichtraum eins by Paul Siblik, Heinrichsgasse 2, 1010 Wien Weitere Informationen zum Programm und allen Veranstaltungen: lai.at

Besuch aus dem Jenseits Dem Glauben nach kommen die Seelen der Vorfahren in der Nacht vom 1. auf den 2. November auf die Erde. „Es ist, als hätten die Seelen die Erlaubnis von Gott, uns zu besuchen“, erklärt Siblik. Damit sie den Weg finden, wird vieles vorbereitet – etwa die Ofrenda, ein Altartisch, der zu Ehren der verstorbenen Familienmitglieder errichtet wird. „Die ganze Familie sitzt dann bei der Ofrenda zusammen und erinnert sich an die Toten“, erzählt der aus Mexiko angereiste Künstler Ernesto Ramirez de Jesús. „Dieser Gedanke: ,Gleich kommt meine Großmutter‘, man fühlt fast schon ihre Umarmung – das ist die Magie des Día de Muertos.“ Ob daheim beim Altartisch, oder auf dem prächtig geschmückten Friedhof – gefeiert wird das Leben. „Und wenn die Leute das verstehen, dann verlieben sie sich in den Día de Muertos“, sagt Siblik. Das zeigt sich auch in Wien: Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen und Workshops vergangener Jahre hätten ihr Fotos ihrer selbst gestalteten Altäre geschickt, erzählt sie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lateinamerika Institut Die mexikanische Kuratorin Sonia Siblik lebt seit 28 Jahren in Wien.