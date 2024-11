Hauptstadt von 3 Millionen Toten: Wie der Zentralfriedhof zur Wiener Institution wurde

Der Zentralfriedhof ist ähnlich aufgebaut wie die Stadt Wien: an der Peripherie die Flächenbezirke (Armengräber), im Zentrum eine imposante Kirche, darum herum die besten Adressen (Ehrengräber). Die Ringstraßenpalais des Zentralfriedhofs sind die Grüfte in den „Alten Arkaden“. Die Familie Mautner-Markhof belegt hier zwei Grüfte mit Platz für insgesamt 30 Särge. Das als Eingang zu einem Bergwerksstollen gestaltete Grabmal erinnert an den Unternehmer August Zang ( 1888), Erfinder des Croissants und Gründer der Presse.

Zweite Ausbaustufe

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden nach Plänen des Wiener Architekten Max Hegele die Aufbahrungshallen und die Kirche errichtet. Dass das im Jugendstil gestaltete Gotteshaus bis in Details an die Otto-Wagner-Kirche am Steinhof erinnert, ist eher kein Zufall: Der berühmte Architekt saß in der Kommission, die den Entwurf des jungen Kollegen prämierte, und ließ sich davon offenbar inspirieren.