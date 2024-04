Hohe Analphabeten-Quote: Wie viele "außerordentliche" Schüler es in Wien gibt

Der Punkt: "Diese Kinder haben bisher wenig Sprachfähigkeit erlangt, manche haben auch in ihrer Heimat keine Alphabetisierungsangebote genossen." Laut Statistik gilt für sieben Prozent der 242.000 Wiener Schüler und Schülerinnen ein außerordentlicher Status.

Das Problem: Durch zahlreiche Familienzusammenführungen in den vergangenen Monaten sind aktuell 17.857 Schüler und Schülerinnen in Wien als " außerordentlich " registriert. Dazu Wiederkehr ohne Wenn und Aber: "Das ist viel, das ist zu viel."

"Der Erwerb der deutschen Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Bildungskarriere, den Eintritt ins Berufsleben und letztendlich für die Integration", wiederholte Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr am Mittwoch eine Erkenntnis, die grundsätzlich nicht neu ist.

Im Sommer 2024 sollen 3.840 außerordentliche Schüler und Schülerinnen von den Kursen an 19 Standorten, darunter auch Volkshochschulen, profitieren. Aus einem guten Grund: "Der Spracherwerb über den Sommer schafft nicht zuletzt mehr Kontinuität."

"Das bisherige Angebot wurde gut angenommen", berichtet Interface Wien-Geschäftsführerin Lejla Sirbubalo . Neun von zehn Kindern zeigten sich nach der (freiwilligen) Teilnahme an einem Sommer-Deutsch-Lernkurs deutlich verbessert. Ebenso positiv die Reaktionen vonseiten der Eltern und auch der Kursleiter.

Neue Angebote in Kindergärten

"Fünfzig Sprachförderkräfte mehr", stellt Bildungsstadtrat Wiederkehr für Wiens Kindergärten in Aussicht. Sie sollen die Stammkräfte in den Kindergärten unterstützen.

Außerdem soll in drei Kindergärten in Favoriten versuchsweise ein Pilotprojekt gestartet werden: "Drei Wochen vor Schulbeginn eine intensive alltagsorientierte Betreuung", so Janine Fischer, Obfrau des privaten Vereins Startklar, der bereits seit 2016 Kinder konkret betreut.