Ein fixer Logenplatz im Fabios

Viele Vorschläge musstebeim Lokal aber nicht machen: "Fabio hat einen wahnsinnig guten Geschmack." Egal, ob das die Einrichtung oder die Komposition der Gerichte betrifft – ein Italiener kann so etwas eben. Welche Speise sie am liebsten hat? "Ganz klar: Fegato alla Veneziana, dieKalbsleber mit weißem Zwiebel und Kartoffelpüree."

Und ihre Buben? "Die essen alles gerne. Sogar den Caesar Salad. Obwohl sie um Gemüse sonst einen Bogen machen." Die Mitglieder der Familie Treichl-Stürgkh sind dabei nicht die einzigen, die Fabios Kochkünste schätzen: Vergangenes Jahr wurde er vom Tafelspitz für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Apropos Lebensaufgabe. Sie selbst steckt mitten in den Vorbereitungsarbeiten für den Opernball. Allgemein ist es der 60., für sie als Organisatorin der neunte. Derzeit führt sie Gespräche mit jungen Künstlern, die sich in den kommenden Ball einbauen sollen. Es sei schließlich wichtig, dass immer wieder junge Menschen mit neuen Ideen die Chance bekommen, etwas zu verändern. So wie sie am Anfang einiges umgekrempelt hat. Eigentlich hatte sie anfangs gar nicht erwartet, dass ihre Vorschläge angenommen werden. Sie war sicher, Ioan Holender, der damalige Direktor der Oper, würde ihren Katalog einfach zurückschleudern. Doch er meinte lediglich: "Wenn Sie es schaffen, die Gelder aufzutreiben und wir es umsetzen können, machen wir das."