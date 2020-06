Eine späte Ehre für Deserteure

Ich bin zufrieden, dass der erste Teil abgeschlossen ist“, sagt Richard Wadani. Seit Jahren kämpft der heute 91-jährige Wehrmachtsdeserteur für ein Denkmal, das an die Opfer der NS-Militärjustiz erinnert.

Jetzt, nach Monaten des Gezerres um Standort und Budget, nimmt es konkrete Formen an. Am Freitag wurden die Pläne für das Mahnmal präsentiert, das in den nächsten Monaten am Ballhausplatz errichtet wird: Eine begehbare x-förmige Treppenskulptur, in Dunkelblau gehalten, knapp zehn Meter lang, 8,8 Meter breit und 1,65 Meter hoch.