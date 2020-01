Des Kaisers neue Schuhe aus Wien

„Eine Sekunde, ich bin gleich bei dir.“ Markus Scheer nickt dem Stammkunden zu, der die Treppen in den ersten Stock hinaufgekommen ist. Der Schuhmacher legt das Informationsblatt für den Leisten eines neuen Kunden zur Seite. „Du kannst sie dir aber gerne schon ansehen“, sagt er zum Stammkunden und meint dessen neues Paar. „Sie stehen am Fenster. Dort, wo der Kaiser immer auf die hinuntergeschaut hat.“ Es ist ein historischer Ort, an dem der 47-jährige Markus Scheer arbeitet.

In der Bräunerstraße 4, einen Steinwurf von der Wiener Hofburg entfernt, fertigten bereits seine Vorfahren Schuhe für Adelige, Könige (etwa den griechischen oder den serbischen) oder für Kaiser Franz Joseph I.