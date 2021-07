Der Zehn-Millionen-Euro-Vertrag

Die Kritik der FPÖ weist man jedenfalls zurück: "Man kann uns nicht mit Anbietern solcher Karten vergleichen, die einen anderen finanziellen Background als wir haben", sagt der Sprecher. "Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Unsere Kernaufgabe ist das Marketing, wir sind nicht auf den Vertrieb ausgerichtet. Genauso gut könnte man uns vorwerfen, keine hauseigene Druckerei zu haben." DocLX habe ein überzeugendes Vertriebskonzept präsentiert und sich in einer EU-weiten Ausschreibung durchgesetzt. Hervorgehoben wird vor allem die touristische Branchenerfahrung. Ein zusätzliches Plus sei das umfangreiche internationale Netzwerk von DocLX.

Dort kündigt man an, neue Zielgruppen für die Wien-Karte ansprechen zu wollen. Wobei es nicht nur um ein jugendliches Publikum gehe, betont ein Sprecher von DocLX. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der Digitalisierung des Angebots liegen. Hier geht es um den Online-Kauf der Karte, möglicherweise auch um die Entwicklung eigener Apps.

Derzeit gibt es für die Wien-Karte rund 350 Vertriebsstellen im In- und 150 im Ausland. Mit ihrer Gültigkeitsdauer ist sie so ausgerichtet, dass sie vor allem für die so bedeutsame Gruppe der Wien-Kurzbesucher attraktiv ist. Weniger geeignet ist die Karte hingegen für die Wiener selbst, zumal viele von ihnen ohnehin eine Jahreskarte der Wiener Linien besitzen.

Welche Sehenswürdigkeiten von den Kartenbesitzern am häufigsten besucht werden, kann man bei WienTourismus nicht genau sagen. "Partner der ersten Stunde waren etwa das Schloss Schönbrunn, das Kunsthistorische Museum und das Riesenrad. Sie zählen sicher zu den am stärksten genutzten."