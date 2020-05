Der Winter hat Wien eiskalt überrascht

Alles andere als professionell lief die Schneeräumung in Wien. Trotz eindringlicher Schneewarnungen in Medien und Wetterdiensten wurden private, aber auch die städtische Schneeräumung (wie jedes Jahr) vom Wintereinbruch „überrascht“. So suchte man um acht Uhr früh am schneebedeckten Ring vergeblich nach Pflügen. Befremdlich daher auch die Jubelmeldung der zuständigen MA 48. In einer Aussendung hieß es, dass der Frühverkehr ohne Probleme über die Bühne ging. Politisch kam es daraufhin zwischen SP, Grünen und FPÖ zur verbalen Schneeballschlacht (siehe Artikel re. unten). In Wien müssen 2800 Kilometer Straße geräumt werden.

An Arbeitsverweigerung dachte man beim Zustand so mancher Gehsteige. Noch zu Mittag stapfte man – vor allem in Nebengassen – durch knöcheltiefen Schnee. Auch die ÖBB hatten Probleme. Auf der Südbahn verlegte der Schnee Weichen, und ein defekter Triebwagen legte die Nordbahn lahm. Verspätungen bis zu 40 Minuten waren die Folge.

Ihren Spaß hatten die Tiere in Schönbrunn. Pandabären und Konsorten fühlten sich im Schnee pudelwohl.

Für Wintersport eignet sich die Schneedecke noch nicht. Aber zum Opening auf der Hohen Wand Wiese am Donnerstag gibt’s sicher genügend Schnee.