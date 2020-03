Der Wiener Eistraum ist zu Ende: Besucherrekord blieb aus

Seit Langem hat der Wiener Eistraum keinen Besucherrekord eingefahren: Lediglich 550.000 Gäste wurden bei der 25., am Sonntag zu Ende gegangenen Ausgabe des Eislauf-Spektakels am Wiener Rathausplatz gezählt. In der Saison 2019/2020 waren es 780.000 Besucher.

Der Grund für den Rückgang sind das milde, fast schon frühlingshafte Wetter im Februar (mit Temperaturen von bis zu 18 Grad) und Stürme wie Yulia, Bianca, Petra und zuletzt Sabine. Sie führten zu ungünstigen Eislaufbedingungen. Der gesamte Eistraum oder einzelne Areale wie die beliebte Eislaufterasse "Sky Rink" und die dazugehörige Rampe waren deshalb sogar zeitweise gesperrt - der KURIER berichtete.