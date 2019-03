Der Traum vom eigenen Lokal: Wie sich Jung-Gastronomen behaupten

In die Dittesgasse außerhalb des Gürtels hat es die beiden schließlich gezogen – in ein ehemaliges Gasthaus, in das man eher nicht zufällig hineinstolpern kann. Außer, man wohnt dort. „Die Leute sind heilfroh, dass es jetzt etwas gibt“, sagt Castan. Zwar ist das Café Aumann nicht weit weg, aber sonst ist gastronomisch nicht überbordend viel los in der Gegend.

Dabei war es gar nicht Mosers und Castans Plan, außerhalb des Gürtels zu eröffnen. In den Innenstadt-Bezirken sei die Miete aber schlicht nicht erschwinglich gewesen. „Und es gibt so viele Ecken in Wien, an denen es keine geilen Lokale gibt“, sagt Simon Moser. Sein Lokal soll „lässig“ sein – eines, in das man am Abend noch gemütlich auf ein Bier oder einen Spritzer gehen und eine Kleinigkeit essen kann, in das die Nachbarn gern kommen.