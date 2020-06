Der tiefe Fall des Promi-Juweliers

Ernst Klimitsch, Society-Juwelier und Schmuckdesigner ist seit Ende Juli untergetaucht. Die Finanz wirft ihm Steuerbetrug in zweistelliger Millionenhöhe vor, das Bundeskriminalamt ermittelt wegen Geldwäsche. Seit Dienstag wird europaweit nach dem Promi-Goldschmied gefahndet. Ihm drohen bis zu zehn Jahren Haft. Klimitsch aber kämpft mit einem wesentlich größeren Problem. Bei seinen Goldankäufen in Südost-Europa hat er sich mit der Mafia angelegt. Laut seinem Anwalt Wolfgang Bernt bezog sein Klient über die Ost-Connection mehrere Tausend Kilo Bruchgold.

Der 53-jährige Schmuckdesigner gründete für den Goldhandel die beiden Firmen mit den bezeichnenden Namen "Cash for Gold" und "Heavy Metal Company" ( HMC). Das Edelmetall wurde eingeschmolzen und von HMC an "Cash for Gold" verkauft. In der Folge landete das Edelmetall bei der Ögussa. Den Preis für das gelieferte Gold bezahlte die Österreichische Gold- und Silberscheideanstalt in bar aus, oder überwies die hohen Summen auf das Konto von Klimitsch. Der Nobel-Juwelier jedoch führte bei den Millionen-Geschäften keine Mehrwertsteuer ab.