Der Tag ist für Sexarbeiterinnen tabu

Die KURIER-Bericht­erstattung über den Straßenstrich im Prater löste nicht nur eine heftige Diskussion aus, sondern sorgt jetzt auch für Konsequenzen.

Wie berichtet, mussten sogar Kinder am helllichten Tag (etwa am 1. Mai) bei den Sexarbeiterinnen auf der Südportal- und der Messestraße in Richtung Wurstelprater vorbeigehen.

Daraufhin stieg Gerhard Kubik, SP-Bezirkschef der Leopoldstadt, auf die Barrikaden und forderte, wieder einmal, die zeitliche Einschränkung des Straßenstrichs von 22 bis 6 Uhr Früh.

Donnerstagvormittag reagierte die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger: "Wir haben heute die recht­lichen Rahmenbedingungen beschlossen. Jetzt ist die Polizei mit einer Verordnung am Zug."