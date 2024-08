Der stille Baum-Tod vor Schönbrunn

Keine Gießsäcke

Dabei zeigen Visualisierungen aus der Planungsphase des Schönbrunner „Arrival Centers“ noch eine grüne Idylle mit weitausladenden Bäumen und perfektem Kronenschluss bei fast durchgehendem Schatten. Eine Utopie, wie sie realiter wohl nie existieren wird, außer es ändert sich rasch etwas, so Mayr-Harting. Denn während jene Bäumchen, die bereits vollständig entlaubt sind respektive deren Blattwerk gänzlich verfärbt ist, nächstes Jahr nicht mehr austreiben könnten, zeigt sich beim Großteil der restlichen Exemplare de facto kein Wachstum. Und das seit nunmehr fünf Jahren. „Der Erfolg steht und fällt immer mit der Bewässerung. Wenn das nicht funktioniert, funktionieren auch die Zuwächse nicht“, so Mayr-Harting, der in Schönbrunn die in Wien längst etablierten Gießsäcke vermisst.