Der Schwedenplatz wird aufgeräumt: Mehr Grün, weniger Kioske

Ginkgo-Schleier

Zum Morzinplatz hin soll eine höher gelegte Grünfläche angelegt werden; insgesamt teilt sich das Grün in zwei Rasenflächen von insgesamt 3300 auf.

Entlang des Franz-Josefs-Kais sollen Ginkgo-Bäume neu gepflanzt werden – die Architekten nennen das einen „Baumschleier“ – der Kai soll so zum Boulevard werden. Sinn dahinter ist die „Integration der Verkehrsteilnehmer“, denn, wie der stellvertretende Vorsitzende der Projekt-Jury erklärte: „Autofahrer sind auch Menschen.“

Mit ihrem Konzept wollen die Architekten den Anliegen der Bürger gerecht werden, die sich während des Bürgerbeteiligungsverfahrens stark für mehr Grünflächen ausgesprochen haben. Die Planer begrüßten auch, dass die Bürgerbeteiligung während des Auswahlverfahrens aufrecht erhalten wurde: Erstmals in Österreich konnten Bürger zwischen der ersten und der zweiten Runde des Architektenwettbewerbs ihre Meinung zu den Plänen äußern.

Bis diese den neuen Platz nutzen können, dauert es allerdings. Die Neugestaltung erfolgt in zwei Etappen: Die erste soll frühestens 2018, eher 2020 erfolgen – sobald der Umbau am Stephansplatz abgeschlossen ist. Dann werden die Bäume gepflanzt und neues Pflaster verlegt. Auch die Verhandlungen mit den Betreibern der Kioske und der Tankstelle, die abgesiedelt werden, sollen dann starten. In der zweiten Etappe sollen die Straßenbahngleise zum Franz-Josefs-Kai hin und die Abbiegespur für Autos auf die gerade verlaufende Fahrspur verlegt werden. Die Kosten betragen rund 20 Millionen Euro.