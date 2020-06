Der Schrecken der Wiener Ladendiebe

Die zierliche Frau fällt im Tumult der vorweihnachtlichen Einkaufshektik nicht im Geringsten auf. Und genau diese Tarnung macht Barbara Küthe so erfolgreich. Die 42-Jährige ist seit 21 Jahren in Wien als Kaufhaus-Detektivin tätig. Und sie gilt als Schrecken der Ladendiebe. Denn die routinierte, sportliche "Schnüfflerin" überführte bereits mehr als 5000 Ladendiebe. In der Branche mit etwa 900 Detektiv-Kollegen genießt Küthe höchste Reputation. "Irgendwann hab ich zu zählen aufgehört. Aber es gibt und gab Jahre mit 400 Zugriffen", erzählt Küthe. Sie steht im Dienst der Wiener Detektei Pöchhacker.