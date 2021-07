Der Schilderwald der Ulli Sima

Tue Gutes und sprich darüber. Kein Politiker hat dieses Sprichwort so verinnerlicht wie Umweltstadträtin Ulli Sima (SP). Bereits in den 90ern bei Global 2000 als Initiatorin des Gentechnik-Volksbegehrens erfolgreich, setzt Sima bis heute auf die Macht der Bilder – vor allem auf jene mit ihrem Konterfei.

Man nehme etwa das Arbeiterstrandbad. Lange Zeit war es nur für wenige Menschen zugänglich. Dann verlängerte die Stadt den Pachtvertrag nicht mehr und stellte das Bad der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit das neue Bad auch von allen Wienern gefunden wird, steht am Eingang eine große Tafel. "Herzlich Willkommen am ArbeiterInnenstrand" ist darauf zu lesen, daneben ein großes Porträt von Sima. Kein Einzelfall. Einige Schritte weiter erklärt Sima auf einer Übersichtstafel alle Stationen an der Alten Donau. In der Donaustadt lädt sie in den Motorik-Park, auf Schautafeln der MA48 ruft sie zur Mülltrennung auf.

"Geh mal in den Wienerwald spazieren. Da gibt es mehr Ulli-Sima-Schilder als Bäume", sagt ein Rathaus-Insider scherzhaft, auf die Tafeln angesprochen.

Die Opposition findet das Ganze weniger lustig. "Das ist klar ein Missbrauch von Steuergeldern", sagt ÖVP-Landesparteichef Manfred Juraczka. Bei der Copa Cagrana habe man das Problem mit dem Generalpächter noch immer nicht gelöst, dennoch wurde dort Simas Konterfei fleißig affichiert. Ein KURIER-Lokalaugenschein ergab sieben Schilder, auf dem Ulli Sima zum " Copa Beach" lädt.