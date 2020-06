Der Schatten von Schattendorf

Der rechtsgerichtete Frontkämpferverband war eine von zahlreichen bewaffneten Gruppierungen der 1. Republik. Diese Frontkämpfer veranstalteten am 30. Jänner 1927 eine behördliche Werbeveranstaltung im Gasthaus Tscharmann in Schattendorf. Die Sozialdemokraten setzten eine Gegenveranstaltung im Gasthaus Moser an. Als sie erfuhren, dass die Frontkämpfer auch Unterstützung von Gruppen aus Wien erwarteten, kam es zur ursprünglich nicht geplanten Mobilisierung von Schutzbundgruppen aus Schattendorf, Baumgarten, Draßburg und Klingenbach.

120 Schutzbündler standen plötzlich vor den zahlenmäßig unterlegenen Frontkämpfern, es fiel ein erster Schuss. Schlägereien gab es auch am Bahnhof. Es fielen weitere Schüsse, ernsthaft verletzt wurde aber niemand.

Geladene Gewehre

Gegen 16 Uhr drangen Schutzbündler in das Gasthaus Tscharmann ein, Steine flogen gegen die Fassade. Die beiden Wirtssöhne Josef und Hieronymus Tscharmann sowie deren Schwager Josef Pinter flüchteten in die Privatwohnung des Gasthauses, in der aufgrund der Vorkommnisse vom Vormittag geladene Gewehre bereitstanden. Dann fielen die verhängnisvollen Schüsse. Mehrere zum Teil unbeteiligte Menschen wurden verletzt.

Der sechsjährige Josef Grössing aus Schattendorf und der Klingenbacher Schutzbündler Matthias Csmarits blieben tödlich getroffen in der aufgebrachten Menge liegen. Csmarits wurde von einer Schrotladung von hinten in Kopf und Nacken getroffen. Der kleine am gegenüberliegenden Straßenrand stehende Junge starb an einem Herzschuss.

An den Begräbnissen am 2. Februar 1927 in Klingenbach und Schattendorf nahmen mehr als 10.000 Menschen teil. In ganz Österreich wurde ein 15-minütiger Generalstreik abgehalten.

Anfang vom Ende

Vom 5. bis zum 14. Juli dauerte der Prozess am Landesgericht Wien gegen Josef und Hieronymus Tscharmann und Johann Pinter – und endete mit Freisprüchen. Die Empörung über diese Freisprüche führte am Tag darauf zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen: Der Justizpalast brannte ab. Die Polizei schoss in die Menge. Am Ende des Tages gab es 89 Tote und 600 verletzte Personen. Es war der Anfang einer Auseinandersetzung, die in Bürgerkrieg und Diktatur mündete.