Der Samstag nach der Polit-Bombe: Alle im Bann des Ibiza-Videos

In der österreichischen Volksseele gibt es wohl nur einen Moment, in dem der Fernseher zum Mittagessen laufen darf: Wenn Marcel Hirscher ein Skirennen fährt.

Seit Samstag gibt es einen weiteren: Wenn Heinz-Christian Strache seinen Rücktritt erklärt.

An ein anderes Gesprächsthema war am Samstag ohnehin nicht zu denken.

Beim Wandern saßen die Menschen in der Wiese – über Handy hörten sie Radio.

Eine Frau wartete am Heiligenstädter Bahnhof auf den Bus, während ihr Telefon läutete: „Ist er schon zurückgetreten?“ fragt sie ihren Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung.

Und am Wiener Donaukanal tönt es aus zwei Boxen: „Whooooo, we’re going to Ibiza. Whooo, back to the island.“ Zwei junge Burschen lieferten den Soundtrack von den Vengaboys. Den Song aus dem Jahr 1999 hatten eigentlich nur noch ein paar Kinder der 90er-Jahre im Ohr.