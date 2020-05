Der Panoramaweg kommt doch noch

Wie bereits berichtet, wird auch die umstrittene Bundesstraße (B 228), die von St. Marx mitten durch das Wohngebiet zur Simmeringer Haide hätte führen sollen, nicht weiterverfolgt.



Aufgrund zu knapper Kassen, ist der Bau nicht möglich. "Somit sind zwei zentrale Anliegen der Bürgerinitiative erfüllt", glaubt Vassilakou. Bleibt die Frage, was aus dem dritten Versprechen wurde, das bisher nicht eingelöst wurde: Schließlich fehlt auch vom geplanten Zentralpark am Areal noch immer jede Spur.



"Dieser Park wäre mit immensen Kosten verbunden", sagt die Vizebürgermeisterin. Aber auch hier würden Gespräche mit Bauträgern laufen, die über noch verfügbare Areale vor Ort verfügen. "Diese könnten für die Wiener geöffnet und als City-Farming-Projekte bereitgestellt werden. Zumindest so lange bis wieder genügend finanzielle Mittel vorhanden sind."