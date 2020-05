Der Kampf um den Stadt-Parkplatz

Mehr freie Parkplätze für die Anrainer, mehr Geld für die Stadtkassa. So liest sich die wenig überraschende Bilanz nach der Ausweitung des Parkpickerls in Wien.

Am 1. Oktober 2012 wurde in Wien die Parkraumbewirtschaftung auf die Bezirke 12, 14, 15, 16 und 17 ausgedehnt. Anfang 2013 wurde nochmals ausgeweitet. Die nun vorliegenden Zahlen zeigen, dass in den neuen Pickerlbezirken die Überparkung zurückging. In jenen Bezirken, die das Parkpickerl nicht einführen wollten, stieg hingegen der Parkplatzdruck. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne) sieht ihr Vorgehen bestätigt: „Die Parkraumbewirtschaftung hat für die Anrainer wesentliche Erleichterungen gebracht: Weniger Verkehr, weniger Lärm, mehr freie Parkplätze und weniger Stress.“ Nebeneffekt: Die Ausweitung brachte auch 40 Millionen Euro Mehreinnahmen.

Negativer Spitzenreiter vor der Einführung war Rudolfsheim-Fünfhaus, wo 96 Prozent der Parkplätze werktags besetzt (siehe auch Grafik) waren. Ab 90 Prozent sprechen Verkehrsplaner von einer Vollauslastung. In Rudolfsheim sank sie nun auf 74 Prozent, in Penzing gar auf 64 Prozent im Tagesschnitt.

Gerhard Zatlokal, Vorsteher im 15. Bezirk, sieht die Einführung daher „durchwegs positiv.“ Vor allem der Suchverkehr sei geringer geworden, Nicht-Wiener-Kennzeichen sehe man kaum mehr. Allerdings: „Am Abend wird es schon wieder eng.“