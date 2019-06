Ist der Heurige ein Phänomen von gestern?

Im lauschigen Garten unter Baumkronen sitzen, Kümmelbraten oder Liptauerbrot essen und sich ein Achterl Wein um den Bruchteil des Preises in der Stadt genehmigen. An Sommertagen, wenn die Hitze in der Stadt kaum auszuhalten ist, ist der Heurigengarten der ideale Ort.

Doch trotz der immer wärmeren Sommer haben die Wiener Heurigenbetriebe wenig zu lachen. Während es, wie der ORF berichtete, in den 1950er- Jahren noch etwa 500 Heurigen in Wien gab, sind es heute laut Wirtschaftskammer Wien nur noch 105.

Nur noch neun Betriebe in Neustift

Besonders stark war der Rückgang im 19. Bezirk. In Neustift am Walde, erzählt Wolfgang Zeiler, Obmann des dortigen Weinbauvereins, waren es vor 30 Jahren noch 35 Betriebe. Heute sind es neun.