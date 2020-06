Der Fahrplan für den Wiener Hauptbahnhof

Der nächste wichtige Termin für Hartig ist der 6. August. An diesem Tag werden die provisorischen Umfahrungsgleise aufgelassen, und die zwei südlichsten Gleise gehen in Betrieb. Ab dann muss es Schlag auf Schlag gehen. "Die Bauphase ab dem 6. August bis hin zur Teileröffnung am 9. Dezember wird noch einmal sehr intensiv", erklärt Hartig.

Bis dahin müssen vier Bahnsteige für Personen-Züge fertiggestellt werden. Unter den Bahnsteigen gibt es eine Schmalspurvariante der künftigen Bahnhofshalle: Personenkassen, ein Reisezentrum und eine Minimalversorgung mit Reise­artikeln. Den Passagieren steht nur der Ausgang auf den Vorplatz an der Sonnwendgasse zur Verfügung, zur U-Bahn muss man noch umständlich ums Eck gehen. Am hinteren Teil des Bahnhofs wird dagegen schon die verlängerte Straßenbahnlinie D halten, die Arbeiten dafür sind im vollen Gang.

Warum der Bahnhof gerade im Dezember eröffnet wird, ist leicht erklärt. An jedem zweiten Dezembersonntag werden international die Fahrpläne umgestellt. "Und der Hauptbahnhof wird Relevanz weit über Österreich hinaus haben", erklärt Hartig. Noch ist es aber nicht so weit. 2012 wird der Hauptbahnhof nicht mehr als ein Regionalbahnhof für die Ostbahn sein, nicht ein einziger Fernzug wird dort halten. Erst ab Dezember 2014 geht er in den Vollbetrieb. Dann werden die Reisenden an insgesamt 10 Bahnsteigen ankommen und von dort in die große Bahnhofshalle geleitet.