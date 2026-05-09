Der ESC als VIP-Event: Wer aller dabei ist – und wer nicht

Der Song Contest ist auch ein gesellschaftliches Ereignis, auf dem sich die hohe Politik als guter Gastgeber präsentieren muss: Anders als mittlerweile bei jedem Fußballspiel gibt es beim ESC aber keine VIP-Tickets im freien Verkauf – umso elitärer und geheimnisvoller ist daher dieser Aspekt beim bevorstehenden Großevent in der Stadthalle.

Der KURIER hat aber die wichtigsten Details dazu herausgefunden:

Der ORF ist als Veranstalter vertraglich verpflichtet, eine „Hospitality Area“ – also einen exklusiven Bereich mit Bewirtung – zu schaffen. Wie groß dieser bei rund 12.000 Zuschauern sein und wer sich dort ein Stelldichein geben wird, fällt laut ORF unter strenge Geheimhaltung. Mitgeteilt wird lediglich, dass sich dort „Partner und Sponsoren aufhalten können“.