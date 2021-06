Wien wirbt für Aufmerksamkeit im Verkehr

"Sehr vielewären zu vermeiden, wenn man sich an einige einfache Regeln hält", betonte die Grüne VerkehrsstadträtinMaria Vassilakou(Bild)am Dienstag. Für die Plakate, Inserate, Radiospots und Verteilaktionen, die alle unter dem Motto "Deppert, wenn's scheppert" laufen, habe man sich daher jene drei Fehlverhalten ausgesucht, die in der Statistik als häufigste Unfallursachen aufscheinen: Unaufmerksamkeit, vor allem aufgrund von Gesprächen am Handy, die Missachtung von roten Ampeln sowie überhöhte Geschwindigkeit.