Den Deserteuren läuft die Zeit davon

Ein gemeinsames Gedenken in der Krypta wäre auch für Wadani undenkbar. "Wir stünden auch mit Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS in Reih und Glied. Es wäre die größte anzunehmende Provokation." Auch Eva Blimlinger, Rektorin an der Akademie der bildenden Künste, wäre gegen eine solche Lösung: "Das wäre ein katastrophales Signal." Brigitte Bailer-Galanda, Leiterin des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW) versteht nicht, warum Rot-Grün so lange für die Standortwahl benötigt. "Der Ballhausplatz bietet sich sehr an. Der Platz gehört der Stadt, eine Einigung mit dem Bund wäre anders als am Heldenplatz nicht nötig", sagt sie. "Abwarten ist die schlechteste Lösung." Das Büro von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SP) versteht die Aufregung nicht. "Wir sind im Plan. Das Denkmal wird 2013 stehen." Eine optimistische Ansage. Immerhin kann es ohne Standortwahl keine künstlerische Ausschreibung geben. Und bis heute hat Pokorny keinen Kontakt zu Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) aufgenommen? Schließlich ist der Heldenplatz Bundeseigentum. "Unser Go muss noch nicht erfolgen, da wir ja noch im Zeitplan sind", beharrt man in Pokornys Büro.

Wadani ist skeptisch. "Meine Jahre sind gezählt. Ich würde das Denkmal noch gerne erleben." Die anderen, knapp 100 heute noch lebenden Deserteure werden das wohl ähnlich sehen.