Die Hauptstadt wird größer, bunter, jünger

Er ist selber einer jener, die für den starken Zuwachs in Wien sorgen: Klemens Himpele. "Ich bin deutscher Staatsbürger", sagt der Leiter der Wiener Magistratsabteilung 23. Aber er wohnt und arbeitet seit einigen Jahren in Wien.

Es sind auch die Deutschen, die mit Rang fünf zu den Top-Zuwanderungsnationen zählen. Vor ihnen rangieren Rumänen, Ungarn, Polen und Bulgaren. "Zuwanderung in Wien ist sehr bunt", sagt Himpele, der am Freitag die Bevölkerungsentwicklung 2014 präsentierte. "Und weil immer wieder danach gefragt wird: Die Türkei nimmt in dieser Statistik nur noch Platz 16 ein."