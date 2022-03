Demo-Wochenende in Wien: Gegen die Impfpflicht und den Ukraine-Krieg

Nachdem die Corona-Ma├čnahmengegner mit einer Demo gegen die Impfpflicht am Freitagnachmittag f├╝r eine Sperre der Ringstra├če sorgen werden, m├╝ssen Verkehrsteilnehmer wegen weiteren Kundgebungen am Wochenende mit Verz├Âgerungen in der Wiener Innenstadt rechnen.

Am Samstag finden zeitgleich zwei Corona-Demos statt. Die Demo "Stop Covid 19 Zwang" startet um 12 Uhr und bewegt sich ├╝ber die Ringstra├če, den Franz-Josefs-Kai und wieder ├╝ber die Ringstra├če zum Schwarzenbergplatz. Zeitgleich startet um 15.45 der zweite Demozug mit dem Thema "Freie Impfentscheidung" beim Heldenplatz. Geplant ist ein Marsch ├╝ber die Ringstra├če und den Franz-Josefs-Kai. Insgesamt werden laut Polizei 3.000 Teilnehmer erwartet.