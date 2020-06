Demo gegen Mohammed-Film

In der islamischen Welt brennen westliche Einrichtungen wegen eines islamfeindlichen Videos. Auch in Paris und in der Schweiz kam es zu Zusammenstößen. Samstag versammelten sich vor der US-Botschaft in Wien rund 700 Demonstranten. Darunter auch Radikale, die die Einführung des Kalifats forderten. Die Kundgebung verlief allerdings ohne Zwischenfälle.

Es war eine Nagelprobe für das Integrationsprojekt Wien. Ein Projekt, in dem Verfassungsschutz und Polizei eine besondere Rolle spielen. Ein wesentlicher Akteur ist Erich Zwettler. Der 47-jährige Jurist ist Leiter des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Er hat einen schwierigen Job in Zeiten der religiösen und kulturellen Polarisierung. Und das in einer Stadt, in der so gut wie alle Religionen vertreten sind.