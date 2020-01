Dealer lief auf Wiener Gürtel fast in Auto

Ein mutmaßlicher Drogendealer auf der Flucht vor der Polizei ist am Sonntagnachmittag am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring fast in ein fahrendes Auto gelaufen. "Der Beschuldigte entging nur knapp einem Zusammenstoß", berichtet Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Er wurde kurz darauf eingeholt und festgenommen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt sollen den 28-Jährigen beim Verkauf von Drogen beobachtet haben. Als sie einschritten, lief der Mann trotz starken Verkehrs über den mehrspurigen Gürtel. Wie sich bei der Festnahme herausstellte, hatte er laut Polizei noch eine geringe Menge Cannabis bei sich.