Das WUK wird ins 21. Jahrhundert saniert

Noch ist im Werkstätten- und Kulturhaus WUK in der Währinger Straße nicht viel von den Bauarbeiten zu sehen. An der Rückseite des Komplexes sind am Freitagvormittag zwei Arbeiter damit beschäftigt, die ersten der alten Industriefenster der im Souterrain gelegenen Holzwerkstätte auszutauschen.

Doch die Arbeiten haben soeben erst begonnen. Bis Frühling 2024 wird das beliebte alternative Kulturzentrum – Jahr für Jahr besuchen und nutzen rund 200.000 Menschen das WUK – Trakt für Trakt umfassend saniert.