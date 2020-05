Das Wiener Rathaus lädt zur Erkundung

Das Rathaus mit Leben erfüllen natürlich die Menschen, die von dort aus die Stadt regieren. Deshalb werden am Sonntag auch sie da sein und den Wienern für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Zusätzlich hat jedes Ressort im Rathaus eigene Ausstellungen vorbereitet. Im Ressort der Wiener Stadtwerke etwa kann man schon vorab die neue Linie U5 (sie soll ab 2023 fahren) hautnah erleben. Dazu wird ein nachgebauter U-Bahn-Waggon mit multimedialen Einrichtungen bereitstehen.

Wie es sich in Wien gehört, wird natürlich vor allem auf das leibliche Wohl der Besucher wert gelegt. Der Festsaal des Rathauses verwandelt sich dafür am Sonntag in ein klassisches Wiener Kaffeehaus. Am Friedrich-Schmidt-Platz hinter dem Rathaus gibt es neben Wiener Liedern auch Kulinarik.