Das schleichende Sterben der City

Im Haus von Michael Jahn nahe der Wipplinger Straße ist es einsam geworden: "Die Hälfte der Wohnungen steht leer. Wer kann sich auch Wohnungen leisten, die um 2000 Euro und mehr neuvermietet werden?", sagt Jahn, der hier seit Jahrzehnten wohnt. Von der anderen Hälfte würden nur mehr 15 bis 20 Prozent als Wohnung genutzt. Der Rest seien Arztpraxen, Anwaltskanzleien oder Büros. "Das alte Gemeinschaftsleben ist verschwunden, Lebensqualität ist das keine mehr."

Ob am Stubentor oder im Ruprechtsviertel – in vielen City-Grätzeln klagen alteingesessene Mieter über die Entvölkerung ihrer Wohnhäuser. Während Touristen die Innere Stadt stürmen, wird sie als Wohnbezirk zunehmend unattraktiv. Das lässt sich auch an der Statistik ablesen: In nur 50 Jahren hat sich die Einwohnerzahl der City halbiert (siehe Grafik).