Das Museumsquartier und die Macht des Turms

Der Männerakt von Egon Schiele, der Armlehnstuhl von Koloman Moser und Andy Warhols „Orange Car Crash“ sind unter Kunst-Auskennern die Charakteristika des Museumsquartiers. Für die breite Masse sind es Plastikungetüme mit dem Namen „Enzi“.

Jahr für Jahr werden sie unter Medienrummel im Frühling in den Hof des MQ geräumt. Gestern war es wieder soweit: 76 Stück in der per Voting ausgesuchten Farbe „MA48orange“ wurden präsentiert.

Und doch war diesmal etwas anders. Der Beginn der Enzi-Saison wird von einer Ankündigung überschattet, die es in sich hat. Geht es nach der neuen MQ-Direktorin Bettina Leidl, soll das Areal ein neues Charakteristikum bekommen: Ihr schwebt, wie der KURIER berichtet hat, eine „architektonische Landmark“ vor, um die Institutionen des Areals sichtbarer zu machen. Ein Landmark, das ist – im Klartext – zumeist eine Art Turm. Realisieren will Leidl diesen bis 2030, im Rahmen eines großen Umbaus.

Ein Vorstoß, der Potenzial hat, für Ärger und Debatten zu sorgen. Das legen auch erste Reaktionen nahe. Der Grund: Wie man mit Hochhäusern in der Stadt umgeht, das ist in Wien höchst umstritten.