Das Jahr 2020 in Wien: Pop up und Punschkrapferln

Keine Frage, das Jahr 2020 war auch in Wien mit Pandemie und Terror in der Innenstadt überwiegend von bedrückenden Ereignissen geprägt. Und doch gab es trotz allem auch 2020 in Wien Ereignisse, die für Staunen oder Schmunzeln gesorgt haben. Auch der eine oder andere Aufreger war dabei. Hauptsächlich war dafür die Stadtpolitik verantwortlich. Was aber auch damit zu tun haben könnte, dass heuer ganz nebenbei ein Wahljahr war, das Wien ganz nebenbei eine neue Koalition brachte. Ein Rückblick.

Die Aufreger