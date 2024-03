Das Geschäft mit gestohlenen Pässen: So kommen Flüchtlinge an Dokumente

Seit 32 Jahren ist der Experte, der aus Sicherheitsgründen seinen Namen nicht in der Öffentlichkeit preis geben will, im Polizeidienst. Seit 2016 im sogenannten European Migrant Smuggling Centre (EMSC), das sich neben den kriminellen Machenschaften von Schleppern, auch mit der Fälschung von Dokumenten für die illegale Reise von Migranten beschäftigt.

Eigene Druckereien für gefälschte Dokumente

"Die zentrale Drehscheibe für Dokumentenfälschung ist ganz klar Griechenland. In Athen gibt es eigene illegale Druckereien, die sich nur auf die Anfertigung der gefälschten Dokumente spezialisiert haben", erzählt der Mann.

Dies verdeutlicht auch die Operation "Illuminati", bei der der europäischen Polizeibehörde gemeinsam mit der griechischen Polizei kürzlich ein großer Schlag gegen Fälscher gelang. Dabei wurden vier Fälscherwerkstätten in Athen ausgehoben. In ihnen fanden sich beinahe 5.000 hoch professionell gefälschte Dokumente, sowie Laserdrucker und mehr als 20.000 Euro in bar.