Das Geschäft mit dem Parken

Doch hinter den Kulissen denken Wiens Verkehrspolitiker bereits laut über ein neues Modell der Parkraumbewirtschaftung nach. Flexible, gestaffelte Parkgebühren lautet die Devise. International ist dieses System bereits üblich.



Den ersten Vorstoß machte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor wenigen Tagen. "Der Trend in Europa geht zu flexiblen Parkgebühren. Parken in den zentrumsnahen Bezirken ist teurer als in den Außenbezirken. Diese Staffelung ist gerecht, denn je weiter die Autos in die Stadt fahren, umso mehr tragen sie zu Staus und zur Umweltbelastung bei", betonte VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen.



Auf KURIER-Anfrage bestätigte SP-Verkehrssprecher Karlheinz Hora: "Das Modell der gestaffelten Parkgebühren ist im Koalitionsübereinkommen aufgenommen. Darüber kann man und wird diskutiert." Nachsatz: "Das Parkpickerl für Anrainer darf dabei aber nicht teurer werden."



Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin und zuständige Verkehrsstadträtin: " Die Grünen stehen aus verkehrsplanerischen Gründen diesem Modell positiv gegenüber. Da die Stadt Wien in der Vergangenheit aber einen anderen Weg gegangen ist, fehlt für eine mögliche Umsetzung die rechtliche Grundlage."