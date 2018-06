Das blaue Bürgermeister-Casting

Für Hofer hingegen ist fraglich, ob Gudenus einen geeigneten Bürgermeister-Kandidaten abgeben würde. Zu sehr sei er zuletzt mit wenig gemäßigten Tönen aufgefallen – etwa gegen den Investor George Soros. „Das sind Positionierungen, die die FPÖ eigentlich mit dem vergangenen Nationalratswahlkampf bereits abgelegt hatte“, sagt Hofer. Die rot-grüne Stadtregierung biete genügend andere Angriffsflächen, auf die man sich konzentrieren könnte – etwa die Krankenhäuser oder die Verkehrspolitik.

Definitiv sei es noch nicht entschieden, wer der nächste blaue Bürgermeister-Kandidat wird, heißt es aus FP-Kreisen. Erst müsse feststehen, wann die nächste Wahl in Wien stattfindet. Geht es nach den Blauen, je früher, desto besser: „Die Bundesregierung funktioniert bis dato gut, es würde uns daher nicht schaden, wenn in Wien schon im kommenden Herbst gewählt wird“, sagt ein Funktionär.

Mit gewissem Argwohn ortet man in der FPÖ indes eine Annäherung zwischen Wiener ÖVP und SPÖ, seit dort Ludwig am Ruder ist. Auch der neuen VP-Klubchefin Elisabeth Olischar sagen die Blauen Sympathien für Rot-Schwarz nach. „Wir werden es also nicht mit einem, sondern mit zwei Gegnern zu tun haben.“