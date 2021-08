Dank „Meidlinger L“ zur Klima-Oase im Grätzel

Hohes Interesse

Das Interesse an „Mei Meidling“ ist jedenfalls groß, sagt Mayer. Sie hätte schon 3.500 Zugriffe auf der Website www.meimeidling.wien generiert – was angesichts der 2.500 Menschen, die im Einzugsgebiet wohnen, wirklich viel ist. Mittlerweile arbeiten schon drei Generationen am Projekt mit. Oder, wie Mayer es ausdrückt: „Schüler, Pensionisten und alles, was dazwischen ist“.