Damoklesschwert über sechs Postämtern

In Hietzing ist die Aufregung groß. Nachdem 2012 bereits das Postamt in Ober St. Veit durch einen Postpartner ersetzt wurde, droht nun der nächste Einschnitt. Da die Filiale in der Hietzinger Hauptstraße 80 laut Post AG negative Zahlen schreibt, wurde der Standort bei der Regulierungsbehörde angemeldet. Ein Formalakt, bevor die Niederlassung geschlossen werden kann.

Hietzing ist aber nicht der einzig betroffene Bezirk. Auch vom Alsergrund (9.), aus Penzing (14.), der Donaustadt (22.) und aus Liesing (23.) trafen Meldungen bei der Regulierungsbehörde ein. Diese hat nun bis Ende April Zeit, die Versorgungssituation an jedem einzelnen Standort zu prüfen. Seitens der Post versucht man zu beruhigen: In keinem der Fälle sei die Schließung bereits fix. Man führe zurzeit Gespräche mit den Bezirken.