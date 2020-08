Cyberangriffe auf Gesundheitsdaten: Kriminelle machten keine "Corona-Ferien"

Während der Coronakrise stiegen selbst "klassische Kriminelle" vermehrt auf das Homeoffice um. Sie nutzen die Gesundheitskrise und die Verunsicherung der Menschen, um an ihre Daten und letztlich an ihr Gel zu gelangen. In Zeiten von "Crime as a Service", in denen die Werkzeuge für Cyber-Attacken im Netz gehandelt werden, müssen sie dafür noch nicht mal große IT-Kenntnisse haben.

Die Anzeigen im Bereich Cybercrime stiegen schon 2019 um 50 Prozent - jetzt dürfte der Anstieg noch höher sein und die Dunkelziffer dürfte noch größer sein. Besonders auffällig ist, dass Kriminelle während der Gesundheitskrise vermehrt versucht haben, ihr Geld mit Angriffen auf Gesundheitsdaten zu machen.