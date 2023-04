Covid-Prozess: Drei Monate bedingte Haft für Spuckattacke

„Ich war nicht Herr meiner Sinne. Es ist mit mir durchgegangen“, hat sich ein 33-Jähriger am Dienstag am Landesgericht schuldeinsichtig gezeigt, wo er wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verurteilt wurde.

Obwohl er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und schwer an Covid-19 erkrankt war, hatte er am 22. November 2022 in einer Wohnhausanlage in Wien-Floridsdorf bei einem Nachbarschaftsstreit einem Mitbewohner ins Gesicht gespuckt.