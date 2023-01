Corona-Quarantäne gebrochen: Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Beinahe drei Jahre nachdem die ersten Fälle von Corona-Infektionen Österreich bestätigt wurden, findet am Straflandesgericht Klagenfurt ein außergewöhnlicher Prozess statt: Eine 57-Jährige soll im Dezember 2021, mitten in einer der Corona-Wellen, die behördlich angeordnete Quarantäne nicht eingehalten haben - und so einen Nachbarn infiziert haben. Der 69-Jährige starb wenige Wochen später an Covid-19. Jetzt wurde die Nachbarin angeklagt - wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.