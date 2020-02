Coronavirus: So funktioniert der Notfallplan in Wien

Menschen, die möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sind, sollen keinesfalls zu niedergelassenen Ärzten oder selbstständig in Spitalsambulanzen kommen. Um eine potenzielle Übertragung zu minimieren, hat am Freitag in Wien der Ärztefunkdienst seinen Coronavirus-Dienst angetreten. 200 Ärzte haben sich gemeldet um künftig rund um die Uhr Hausbesuche dei Betroffenen durchzuführen und vor Ort Rachenabstriche für den Virentest zu entnehmen.

Wer Sorge hat, sich infiziert zu haben soll daher die Gesundheitshotline 1450 oder den Ärztefunkdienst 141 kontaktieren. Speziell ausgebildete Mitarbeiter befragen dann die Anrufer: Welche Symptome zeigen die Kranken? Waren sie in einer der betroffenen Krisenregionen? Hatten sie Kontakt mit einem diagnostiziertem Coronaviruspatient? Telefonisch wird so abgeklärt, ob der Anrufer tatsächlich ein Verdachtsfall ist. Dabei richten sich die Mitarbeiter nach den international gültigen Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation.

Ist keine Gefährdung gegeben, werden die Kranken an den Hausarzt verwiesen - so wie bei anderen Erkrankungen wie einem grippalen Infekt üblich.

Besteht jedoch tatsächlich ein Verdacht auf eine Virusinfektion, wird das sogenannte "Mobile Home Sampling-Team" des Ärztefunkdienstes aktiv. Die Mediziner - bekleidet mit Schutzkleidung, Maske und Brille - machen dann einen Hausbesuch und nehmen bei dem möglicherweise Kranken einen Abstrich.