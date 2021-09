Mangelnde Impfquote: OPs in mehreren Bundesländern wieder verschoben

"Wenn wir nicht wieder in eine zunehmende dramatische Versorgungssituation kommen wollen und Menschen, die selbst geimpft keinen Immunschutz aufbauen können, schützen wollen, müssen wir eine höhere Impfquote erreichen. Ob dies über Motivation oder eine Impfpflicht erfolgt, muss die Politik entscheiden", betonte Hasibeder auf APA-Nachfrage. "Ich persönlich finde es schon bemerkenswert, dass in Italien nach einer sehr deutlichen Ausweitung der 3G-Regelung jetzt die ohnehin schon recht hohe Impfquote weiter ansteigt", merkte er an.

"Wenn wir aber über die aktuelle akute Phase hinaus denken, ist auch wichtig, dass wir unsere Intensivmedizin nachhaltig 'pandemiefit' gestalten. Das schließt auch ein, die Basis zu schaffen, dass wir die Kapazitäten im Bedarfsfall auf hohem Qualitätsniveau erweitern können", forderte der Intensivmediziner. Die ÖGARI erarbeite dazu gerade ein Papier, das die Intensivmedizin-Gesellschaft "zum gegebene Zeitpunkt mit Gesundheitspolitik und -planung besprechen" wolle.

Nächste Beratung am Dienstag

Am Dienstag wird in Wien wieder über Coronamaßnahmen beraten - wobei eine weitere Verschärfung ins Haus stehen könnte. Welche Coronamaßnahmen in Wien künftig gelten werden, wird am morgigen Dienstag entschieden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) berät sich wieder mit einem Team aus Fachleuten. Möglich ist, dass er danach weitere Verschärfungen verkündet.