Corona-Krise: Einbahnregelung auf Wiener Brunnenmarkt

Abgewiesen habe die Stadt aber keinen einzigen Standler, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Von den insgesamt 450 Direktvermarktern, die die Wiener Märkte üblicherweise bedienen, hätten infolge von Corona etwa 150 von sich aus keinen Verkaufsstand beantragt. Das seien "zum Teil ältere Leute, die sicherheitshalber lieber zu Hause bleiben".

Keine Masken-Pflicht auf Märkten

Eine Masken-Pflicht, wie sie ab Montag etwa in Supermärkten gilt, hält Sima auf den Wiener Märkten angesichts des Freiluftcharakters nicht für erforderlich. Sie betont aber, etwaige Vorgaben der Bundesregierung umsetzen zu wollen. Dafür müsse der Bund aber die Versorgung mit Masken sicherstellen. Und auch an den Kernöffnungszeiten der Märkte will die Stadträtin zurzeit nicht rütteln.

Negative Auswirkungen auf die Wiener Märkte bleiben übrigens trotz aller Maßnahmen nicht aus. Laut einer Frequenzzählung des Marktamtes ging die Zahl der Kunden am Brunnenmarkt im März von durchschnittlich 20.000 pro Woche auf 10.000 zurück. Am üblicherweise einkaufsstärksten Tag - dem Samstag - wurden bloß rund 3.000 Kunden gezählt. Ein Rückgang von 50 Prozent sei für alle Wiener Märkte repräsentativ, sagt Sima.