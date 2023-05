Weil sie als Angestellte einer Impfstraße in Favoriten für mehr als 80 Personen gegen Entgelt gefälschte Corona-Impfzertifikate erstellt haben, sind zwei junge Männer am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen der Fälschung von Beweismitteln, Bestechlichkeit und Geschenkannahme rechtskräftig zu bedingten sowie teilbedingten Haftstrafen verurteilt worden. Für die mitangeklagten "Kunden" gab es von Richter Daniel Schmitzberger Diversion sowie Freisprüche.

Geld brüderlich geteilt

Die 22- und 24-jährigen Angeklagten kannten einander schon länger und kamen auf die Idee, ihren Geldbedarf durch die Fälschungen aufzubessern. Der einschlägig vorbestrafte Zweitangeklagte beschaffte über seinen Bekanntenkreis und Mundpropaganda die "Kunden", kassierte dafür zwischen 100 und maximal 300 Euro, während sein jüngere Freund die Eintragungen ins Impfregister vornahm.

➤ Mehr lesen: Impfpass gegen Bezahlung: Drei Schuldsprüche

Das Geld wurde brüderlich geteilt, bzw. verließ sich der 22-Jährige auf die Ehrlichkeit des Älteren. "Er ist eigentlich brav", sagte der Zweitangeklagte und deutete auf seinen Freund. Anfangs hätten sie es nur für sich und ihre Familien gemacht, später auf weitere Personen ausgeweitet.