Corona: Frau randalierte wegen Schutzmaske

Eine 32-jährige Frau hat am Mittwochabend in der Wiener U-Bahnstation Westbahnhof randaliert und zwei Aufsichtsbedienstete der Wiener Linien verletzt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war ein Streit eskaliert, weil die Frau den Mund-Nasenschutz nicht tragen wollte und deshalb aus der Station verwiesen worden.

Als sie kurze Zeit später wieder im Gelände der U-Bahnhaltestelle ohne Mund-Nasenschutz gesehen wurde, kam es zur Auseinandersetzung. Die Polizei wurde kurz nach 21 Uhr alarmiert. Die Uniformierten sahen die schreiende und tobende polnische Staatsbürgerin, die von Mitarbeitern der Wiener Linien am Boden fixiert wurde, wogegen sie sich heftig wehrte.

Die Polizisten nahmen die 32-Jährige fest. Dabei versuchte die Frau, die Beamten zu treten. Diese konnten jedoch ausweichen. Zwei der Aufsichtsorgane waren allerdings von Tritten an Beinen und im Unterkörper verletzt worden und wurden in ein Krankenhaus gebracht.